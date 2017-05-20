阿扁是政治廢人？柯P：是有趣的醫學案例

台北市長柯文哲過去曾稱前總統陳水扁是「政治廢人」，不過，外界質疑陳水扁昨晚出席餐會並不如柯所言，柯文哲表示，阿扁在醫學是很有趣的案例，在生活各方面會很差，但一講到政治就會變得很精明。

柯文哲舉世界級的鋼琴專家為例，即使到70歲都失智了，連瓦斯都不會開，但還是會彈鋼琴，在醫學上阿扁是很有趣的案例，阿扁生活各方面會很差，但講到政治就會變得精明。

對於阿扁無視台中監獄「5不」要求及阿扁致詞針對蔡英文總統施政，柯文哲意有所指說，面對問題是解決問題的第一步，不解決問題會被問題解決，這問題拖下去不是辦法。

(中時)