40年塑膠廠再創新 投入家用吸盤掛勾市場

塑膠射出成型加工廠投入研發，以「強力吸盤」進軍市場，並獲台灣、大陸、歐美及日本等國專利。(林欣儀攝)

在中部地方經營40年的泳慶公司，於塑膠射出成型加工方面頗具知名度，為達到轉型、讓台灣品牌也能進軍國際，第二代投入強力吸盤市場並自創品牌，現已獲台灣、大陸及歐美、日本等國發明專利，今天在台中世貿展出。

業者表示，台灣早期以代工產業為主，但在大陸、越南等地興起後，台灣企業界認為應創設品牌、研發產品，才能立於不敗，決定以40年塑膠專業作為基礎，埋頭研究市場需求量大的家用吸盤，終於開發出一套產品，並自創品牌「Life Republic」銷售。

業者說，目前這套吸盤已通過除了通過台灣，大陸，歐美，日本等國之發明與新型專利外，更通過SGS測試：淋水、乾溼度、高低溫、連續使用及耐重拉力等相關測試，而為因應市場需求，還開發馬卡龍、透明、木紋等系列色系，多樣化的選擇更能融入居家設計。

「Life Republic」早期透過官網及社群團體銷售，但為讓更多人了解其特色，今天於台中世貿素食有機暨健康產業展中展出，業者表示，為吸引民眾試用，現場打卡展場打卡按讚加入粉絲團，彈珠檯遊戲達到分數送價值l8O元掛勾，5月底前還有85折至95折不等的優惠。

(中時)