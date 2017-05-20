NBA特稿》94沒自信！塞爾提克被打趴不意外
儘管東區冠軍賽開打前，不少專家認定塞爾提克凶多吉少，沒想到前兩場在波士頓進行的比賽，竟變騎士屠宰秀，也提前預告騎士可能又要橫掃對手，其實塞爾提克如此不堪一擊的理由很簡單，就是他們全無自信，快連怎麼打球都忘了！
其實塞爾提克並非這麼脆弱的球隊，會變如此沒有自信的兩大主因，其一就是「小皇帝」詹姆斯太過強勢，無論塞爾提克派誰防守詹皇，幾乎都沒效果，守不住詹皇，也讓騎士其他球員(尤其是洛夫、厄文)信心大漲，自然越打越順手。
這從東區冠軍賽前兩役的第1節，就可看出雙方士氣此消彼長，詹姆斯這2戰首節都火力全開，簡直把塞爾提克防守當空氣，騎士轉眼就取兩位數以上領先，反觀塞爾提克完全找不到反撲動力，問題就在他們沒自信的第2主因。
塞爾提克喪失自信的第2主因，就是「小刺客」艾塞亞湯瑪斯的低迷，就算騎士對他嚴加看管，湯瑪斯卻在東區決賽前兩役上半場完全找不到籃框，今天更處6投0中窘境，當他進攻當機時，連帶害得整個塞爾提克都陷進攻低潮。
這也是為何塞爾提克總管安吉想要積極拉攏保羅喬治或吉米巴特勒的主因，塞爾提克本季只要艾塞亞湯瑪斯低迷，幾乎找不到第2個穩定得分點，無論是布雷德利、荷福德或克勞德都沒法扛下這個重任，只能任憑騎士痛宰。
如今艾塞亞湯瑪斯臀傷退場，第3戰上場存疑，塞爾提克更陷空前困境，畢竟接下來2戰都在騎士主場進行，如果少了湯瑪斯壓陣，塞爾提克繼續遭到騎士慘電的機率頗高，如今除非發生奇蹟，否則綠衫軍淘汰只是早晚之事。
塞爾提克當前所需要的「奇蹟」，就是艾塞亞湯瑪斯第3戰可以傷癒復出，且找回在例行賽的原有身手，加上其他球員可以挺身而出，豁出去跟騎士拚了，沒有自信沒關係，就在場上找回來就好，問題是他們做得到嗎？
(中時電子報)
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