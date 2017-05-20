國民黨主席、黨代表選舉 高雄最大票倉投票踴躍
國民黨主席、黨代表選舉20日投票，全國最大票倉的高雄有6.2萬黨員有投票權，其中左營、楠梓區黨員達8千餘人是全市之冠，半數是黃復興黨部，對高雄的得票數具關鍵性影響。
一大早，果貿、果惠、果峰社區的黨員就湧入左營區舊城國小的投票所投票，觸目所及，許多老伯伯老奶奶坐著輪椅、柱著拐杖前往投票，還有社區專車接送行動不便的長輩。
到各投開所視察的市黨部主委黃柏霖表示，左營、楠梓區的黨員數最多，7個投票所有8714人，黃興復黨部及一般黨部各占一半。
黃柏霖表示，今年有別於以往的是黨代表採大選區制，高雄市就是一個單一選區，候選人必須走訪全市各區爭取黨員支持，投票單上列出170個候選人是全國最大張。
過去，因小選區而私下協調情形已不復見。候選人積極拜訪黨員，黨員覺得受尊重，也直言比較像在選舉。黃柏霖轉述黨員的反應：「這一次讓我覺得當國民黨員有光榮感」，因為，黨主席、黨代表候選人多有親走訪，或電話、簡訊等各種方式拜票。
面對冒領冒投流言不斷，洪秀柱、郝龍斌、吳敦義陣營都派出2名監票人員到各投票所監看，工作人員對領票人都詳加核對身分，確保選舉公平。
(中時)
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