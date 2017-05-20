李明哲非自由意志寫「家書」 白宮資深官員博明：「我懂」

白宮國安會亞太資深主任博明（右三）與中國部主任布蕾（左一）在白宮會見了李凈瑜（左二）等4位中國人權受害者的家屬。（李凈瑜提供）

李凈瑜表示，白宮官員承諾全力幫助，尊重美方處理節奏( 江靜玲攝)

李凈瑜赴白宮拜會國安會亞太資深主任博明，請美國協助營救李明哲（楊憲宏提供）

白宮國安會亞太資深主任博明19日表示，對於李明哲在中國被迫失蹤並在非自由意志下寫的所謂「家書」，類似手法，他非常清楚。博明告訴李明哲的妻子李凈瑜，「我懂」，並且承諾會全力幫助。

博明認為，李明哲案根本是美國的價值觀，「中共迫害自己的人權，而且還在出口這些，這是美國不能忍受的」。 博明指出，川普總統對人權是很堅持的。佛州習川會建立的每個對話機制，每個都包括了對人權的關注，而這個部分是在與中國談判時，不可退讓的。

李凈瑜19日與中國維權律師唐荊陵的妻子汪艷芳、江天勇的妻子金變玲，以及謝陽的妻子陳桂秋，在台灣關懷中國人權聯盟創會理事長楊憲宏和對華援助協會會長傅希秋陪同下，共同前往白宮拜會，與國安會亞太資深主任博明、國安會中國部主任布蕾（Leah Bray）、國安會負責東南亞沿海國家與東協的主任梅治（Casey Mage）等4人，會談近兩小時。

李凈瑜和其他三位中國維權律師妻子拜會出來後，一致表示，「我們今天有一種被了解的感覺」。李凈瑜說，她對此行結果非常樂觀。

李凈瑜指出，博明對李明哲的案子非常了解，允諾會全力協助。她也將自己於4月7日和李俊敏的談話內容及錄音事證交給博明。博明打開了李明哲在非自由意志下的封「家書」，「他看了一眼說，他當年擔任記者時也寫過類似的東西」。

李凈瑜說，博明對中國如何去控制言論自由以及非自由意志下形成的文書，類似手法非常清楚。談到自己在過去在中國的經驗，對李明哲和其他人的遭遇，博明說:「我懂」。

博明在90年代常駐中國，當時他在華爾街日報當記者，熟悉中國情況。他提到自己做記者時也在中國被任意拘禁過，被強迫寫認罪書和簽名，他說自己簽名是因為想要自由，趕快回家，但那只是一天的時間，與這些尋求協助的家屬丈夫的遭遇，不可同日而語。

拜會過程中，博明與4位受難者的妻子們都以中文對話。並給予這些家屬很長時間，這個周末他準備看18日國會聽證，了解細節。

陪同進入白宮的傅希秋則表示，今天從白宮官員確認了一件事，營救謝陽妻子陳桂秋和她兩個女兒是川普總統親自拍板的，是博明直接去見了總統，告訴川普為什麼這事很重要。

傅希秋指出，川普的4位高級助理表達了一個清楚信息，就是川普總統對中國人權的關注已在實施中，中國人權惡化是整個川普政府的共識。他們清楚承諾，會向中方提出要求釋放這4位受害者，對其他人權律師受到的酷刑，也會向中方提出。

從確認營救謝陽妻女由川普總統親自拍板決定，到美方此次從國會、國務院到白宮一條鞭作業，且要求李凈瑜等人提供的訊息務必準確等蛛絲馬跡觀察，川普政府顯已準備就此與中方提出要求，預料川普總統今年稍後到中國訪問，將會與習近平談人權議題。

(中時)