PGA》金時雨才封王 韓國人美巡2連勝有影！

韓將安秉勛躍居並列第3，加入爭冠行列。(美聯社)

繼21歲金時雨上周球員錦標賽封王後，2位韓國人35歲詹姆斯韓與25歲安秉勛，今(20)打完尼爾森錦標賽次輪，雙雙以總桿134桿(-6)並列第3，有希望在美巡寫下韓國選手連贏2場歷史。

韓裔美籍詹姆斯韓雖失去領先優勢，仍保持在並列第3領先榜。(美聯社)

美國選手科拉克領先5桿獨走。(美聯社)

仍在尋求美巡首冠的美國31歲選手科拉克，次輪狂飆62桿，以領先排名第2同胞霍薛爾5桿的總桿128桿，一枝獨秀。

韓裔美籍詹姆斯韓與道地韓國選手安秉勛落後科拉克6桿，不過還有兩輪可以追趕，韓國人奪美巡2連勝還有希望。

首輪並列第14的安秉勛，次輪打出66桿，與這輪交出平標準桿70桿的詹姆斯韓，一同站上搶攻冠軍位置。安秉勛本季曾在鳳凰城前3輪領先，可惜決賽輪與冠軍擦身而過，本周捲土重來爭冠。

前4戰奪得3冠1亞的「球王」美國重炮強森，連續兩天67桿位居並列第3，也有希望爭奪本季第4冠； 上任「球王」澳洲戴伊則以137桿並列第17；今年美國名人賽新科冠軍西班牙賈西亞，138桿並列第25。

美國新秀史畢斯前兩輪總桿143桿，意外連續2場被淘汰；我國旅美好手潘政琮也以144桿，連續4場無緣晉級。

(中時電子報)