如何買飲料、吃水果有訣竅？日人眼中的9個台灣旅遊「新常識」

手搖杯解密！從「冰塊、甜度」看出你是哪裡人？(本報系資料照)

到台灣的美髮沙龍洗頭，是日本觀光客必體驗的行程之一。（本報資料照片）

吃遍台灣美食是國外旅客來台觀光必訪行程，從小籠包、芒果冰到各式街頭小吃人氣夯。日本電視節目近日介紹9個台灣絕景觀光地「新常識」，除了體驗台灣美食魅力之外，如何買飲料、上沙龍洗頭按摩、以及怎麼讓水果變更美味的加分關鍵，都讓日人充滿驚奇。

台灣物價相較日本便宜，去年吸引日本近183萬觀光人次來台。日本東京電視台節目近日播出台灣旅遊常識特集，分享如何便宜又盡興的遊台灣玩法。相較廣為日人知曉的台灣名店、景點，節目介紹食材農民直送的季節限定「芒果冰」、湯汁更勝小籠包的「小籠湯包」；以及不只往士林夜市，也能去「寧夏夜市」；或除了九份，也可以到「十分」體驗台灣鐵道觀光。

且在逛夜市前，節目還介紹要先到手搖店，體驗如何買飲料，依個人口味「選甜度、冰度」；「吃水果加梅子粉」是讓台灣水果更美味的加分關鍵；以及上沙龍洗頭，體驗「台式按摩」從頭到腳的舒暢感。

節目挑戰以2萬18,000日圓完成台灣3日遊，省錢方法還包括「逛街來回逛完再買」。此外，鐵道便當不只是台灣人赴日本旅遊的人氣美食，日本節目也推薦到台灣購買便宜又份量足的「台鐵便當」。

(中時電子報)