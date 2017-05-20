如何買飲料、吃水果有訣竅？日人眼中的9個台灣旅遊「新常識」
吃遍台灣美食是國外旅客來台觀光必訪行程，從小籠包、芒果冰到各式街頭小吃人氣夯。日本電視節目近日介紹9個台灣絕景觀光地「新常識」，除了體驗台灣美食魅力之外，如何買飲料、上沙龍洗頭按摩、以及怎麼讓水果變更美味的加分關鍵，都讓日人充滿驚奇。
台灣物價相較日本便宜，去年吸引日本近183萬觀光人次來台。日本東京電視台節目近日播出台灣旅遊常識特集，分享如何便宜又盡興的遊台灣玩法。相較廣為日人知曉的台灣名店、景點，節目介紹食材農民直送的季節限定「芒果冰」、湯汁更勝小籠包的「小籠湯包」；以及不只往士林夜市，也能去「寧夏夜市」；或除了九份，也可以到「十分」體驗台灣鐵道觀光。
且在逛夜市前，節目還介紹要先到手搖店，體驗如何買飲料，依個人口味「選甜度、冰度」；「吃水果加梅子粉」是讓台灣水果更美味的加分關鍵；以及上沙龍洗頭，體驗「台式按摩」從頭到腳的舒暢感。
文章來源：news.gamme
節目挑戰以2萬18,000日圓完成台灣3日遊，省錢方法還包括「逛街來回逛完再買」。此外，鐵道便當不只是台灣人赴日本旅遊的人氣美食，日本節目也推薦到台灣購買便宜又份量足的「台鐵便當」。
(中時電子報)
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