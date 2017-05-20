言承旭願復合 林志玲談對的人「我等了這麼久」

林志玲接受專訪提到「對的人」，也訴出她的感情觀。（圖／本報系資料照片）

林志玲與言承旭這對昔日戀人分分合合傳聞不段，言承旭鬆口談復合，表示「要看她的態度啊」，讓林志玲直呼彼此隔空喊話「我們可能要換一個同樣的通訊軟件。」兩人日前隔空喊話，戀情備受矚目，近日林志玲接受專訪提到「對的人」，也訴出她的感情觀。

林志玲近日除了忙宣傳新片《吃吃的愛》外，她的感情世界更是外界矚目的焦點，林志玲接受大陸《網易娛樂》專訪，談到感情處理方式，林志玲表示自己容易心軟，在處理感情時常會不忍心「其實在感情裡我比較傻」，面對感情傷痛時，難免有忘不掉的回憶，林志玲則讓自己學著放下，與傷痛共存。

面對時常被催婚，林志玲認為，要知道自己追求的愛情是什麼，希望有個人能一起變老、彼此互相體諒，不會因為催婚而結婚，林志玲強調對的人、對的時間很重要「而且我都等了這麼久，也不急在這一個月吧。」

(中時電子報)