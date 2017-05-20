中美高層就首輪「外交安全對話」交換意見

大陸官媒新華社20日稱，大陸國務委員楊潔篪20日應約與美國國務卿提勒森通電話，針對首輪中美外交安全對話和朝鮮半島局勢交換意見。

報導稱，楊潔篪表示，大陸國家主席習近平與川普總統海湖莊園會晤以來，在兩國元首共識引領下，中美關係取得新的重要積極進展。下階段，雙方要繼續落實兩國元首共識，保持高層及各級別交往勢頭，推進實施經濟合作百日計劃，拓展各領域務實合作，在重大國際地區問題上加強溝通協調。中方願同美方密切溝通，共同做好近期舉行首輪中美外交安全對話的籌備工作，確保對話順利成功。

提勒森表示，美方願與中方加強協商，籌備好首輪美中外交安全對話，期待對話取得積極成果。雙方還就朝鮮半島局勢等共同關心的國際地區問題交換意見。

(旺報)