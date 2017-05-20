在地扶幼46年 北台中家扶喬遷新館
台中市北區家扶中心今日上午舉辦喬遷新館啟用典禮，家扶基金會董事長趙犁民、執行長何素秋、北區家扶中心主委王銘煜、立委江啟臣、前立委楊瓊瓔、市議員張瀞分、社會局陳仲良副局長等貴賓蒞臨揭牌，場面熱鬧又溫馨。
啟用典禮在福陽國小學生的太鼓隊表演展開序幕，寄養爸爸林賜川特別獻上《感恩的心》、《快樂的出帆》兩首曲子，代表對家扶中心的祝福與肯定，與會貴賓也一同回顧家扶中心的成長與茁壯，陪同弱勢家庭，共同面對生命的挑戰。
林賜川擔任寄養家庭19年，將對子女的愛化作更多的耐心與寬容，持續扮演寄養童的最佳避風港，一直是寄養家庭的典範。之後貴賓及受助家庭參觀館內各項輔導設施，由家扶中心的社工及志工們分別在各專屬區作詳細的介紹。
台中市北區家扶中心新館以白色建築概念設計，目前規劃為：一樓為辦公室、接待室及扶助之實物發放區；二樓為辦公室及資料室；三樓為家扶彩虹屋，為提供兒童少年心理創傷復原的專業心理治療場所；四樓為大會議室。
北區家扶中心表示，新辦公室位於山線中心點，便利於豐原、大雅、后里、神岡、潭子、新社、石岡、東勢及和平等9區之服務，其設施更有助於提昇對服務個案的品質與成效，將持續結合在地社會資源協助受助家庭，期許能在兒童成長的過程中，給予最適切的服務。
台中市北區家扶中心走過46年，個案量快速成長，目前接受經濟扶助之家庭為1373戶2656位兒童，其中豐原本中心經濟扶助之家庭為466戶896位兒童，近年因經濟不景氣，衍生之家庭問題多且複雜，尋求協助的家庭不斷增加，因應社會的需求，不僅擴大服務方案的內容，更不斷改善。
(中時)
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