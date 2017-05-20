國中教育會考 高雄考區10件違規

106年國中教育會考，高雄考區有10件違規事件，多數為提早翻閱試題本、攜帶非應試用品入場等。

第一節考社會，考生普遍反應今年題目較易掌握，雄中考場考生說，社會題目趨向課堂課本，考題靈活、容易。

第一節社會科缺考213人、第二節數學科缺考243人。

今年參加國中教育會考的考生人數計27,067人，個別報名考生161人，身心障礙考生945人，申請特殊服務需求學生126人。

(中時)