國民黨主席選舉 詹啟賢：首輪過半機率不高

候選人詹啟賢（左）上午偕同夫人李麗紅（右）前往投票所投票。（陳怡誠攝）

候選人詹啟賢（見圖）前往投票所投票。（陳怡誠攝）

候選人詹啟賢（左）前往投票所投票後，親切向負責選務工作人員握手致意。（陳怡誠攝）

候選人詹啟賢（右）前往投票所投票，離開時不忘向前來投票的黨員拜託惠賜手中寶貴的選票。（陳怡誠攝）

候選人詹啟賢投完票接受媒體訪問表示，首輪過半的機率不高。（陳怡誠攝）

中國國民黨主席選舉20日投開票，候選人詹啟賢和太太一起投票，詹啟賢受訪表示，他認為首輪拚過半難度很高，要有人過半機會不高，當然很多人希望這樣，他也希望，但客觀上恐怕不容易。

(中時)