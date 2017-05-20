NBA》杜蘭特鐵口直斷：里歐納德第3戰100％會打

儘管里歐納德第3戰能否上場存疑，杜蘭特卻已提前認定他會打了。(美聯社資料照)

雖然馬刺官方仍把里歐納德列在5成機率上場名單當中，勇士明星前鋒杜蘭特卻已認定，里歐納德百分之百會打21日上午9點登場的西區冠軍賽第3戰，「是的，里歐納德會打，我很確定，畢竟這是西區決賽第3戰！」

「里歐納德在主場可獲更多時間治療踝傷，所以我百分之百確定他會上場，」杜蘭特20日表示，「我還沒跟任何人聊過，這僅是我的直覺，因為有他在場上，馬刺是完全不同球隊，他們擁有不同的威脅感，我超興奮跟他們對決。」

不僅是杜蘭特鐵口直斷，卓雷蒙格林20日在練球後受訪，也強調里歐納德第3戰會打，「我們帶著里歐納德會打的心態備戰，我認為他毫無疑問會打，畢竟想著他會上場，我們調整會更容易一點，也無需去期待什麼。」

杜蘭特也在20日接受專訪，談到去年夏天跟馬刺談判加盟的過程，他除了強調不願透露太多細節，馬刺只是跟他展現1支球隊應有怎樣風貌，更大膽形容馬刺總教練帕波維奇，根本就像電影當中的義大利黑幫老大！

其實這不是負面的形容，杜蘭特說：「帕波維奇講話很有份量，每句話當中都有很多意義，他很複雜，卻令人尊敬，他肯定領悟到生命的意義，你可以感覺到跟著他，就可走上籃球的正確道路，籃球絕對充滿激情與熱愛的。」

(中時電子報)