2017年全國專題暨創意競賽，樹德家商成績亮麗，校長陳茂霖與得獎學生合影。（樹德家商提供）

2017年全國專題暨創意競賽，樹德家商成績亮麗，校長陳茂霖與指導老師團隊合影。（樹德家商提供）

教育部國教署日前於台灣師大舉行全國專題暨創意競賽決賽，樹德家商一舉拿下外語群第一、三名及家政群第二名的優異成績，為樹德家商教學成果增添燦爛的光彩。

樹德家商應用英文科以「台灣百老匯─台灣歌仔戲的復甦之道」為主題，有感於西方的音樂劇能夠與時俱進，甚至推出電影，為何臺灣最具代表的文化「臺灣歌仔戲」卻逐漸沒落？藉由專題探討提出可行的建議，幫助歌仔戲再現風采，並推廣這個傳統文化之美給新住民，摘下全國第一名。

摘下外語群第三名的應用日文科，其專題發想來自東京申辦2020年奧林匹克成功的關鍵，如何從賓至如歸的款待精神來看台灣的服務業。研究團隊採訪服務業者及街頭外國人，共採訪五十餘位外國人，得知台灣吸引外國人的特色以夜市文化為先。研究結果顯示台灣服務業最過人之處為「人情味」，台灣以好客精神融入服務業，這也是台灣被稱之為「最溫暖的異鄉」的原因。

樹德家商美容科以「添外奇機」勇奪全國家政群創意組第二名，其靈感取自當今男女老少手機都不離身，因此以這個需求設計出各式功能的手機殼，例如男用記事本、長輩收納包、女性化妝包等，希望手機殼融入台灣文化，像是客家畫布、原住民圖騰等，讓手機殼可以走進國際，帶給使用者便利和實用的手機殼。

校長陳茂霖表示，指導老師的腦力激盪和解惑共戰功不可沒，專題暨創意競賽則是跨領域學習的呈現，也是學生對群科課程之應用及整合。參賽學生指出，專題研究最困難之處為訂定主題，主題確定後著手文獻、實作、採訪、問卷等，過程中無論文書處理、影片拍攝剪輯製作、手工的精緻度等，都得紮實下功夫，尤其最大的收穫是學習團隊合作分工合作、互強互補。訓練的口條、台風以及臨場答辯反應能力，建立信心面對各校菁英，這些都是學習歷程難能可貴的經驗和磨練。

(中時)