會考社會科圖表題占一半，考性別刻板印象

教育部找國中老師解析會考社會科題目。（林志成攝）

今年國中會考社會科考了性別刻板印象、交通部觀光局找日本藝人推銷台灣觀光及從電線桿判斷對應縣市位置等，非常生活化。國中老師說，社會科超過一半是圖表題，具鑑別度，考生需要具有轉譯、分析圖表資料的能力，才能考出好成績。

今年社會科總共考63題，地理、歷史及公民各占1/3，第1至55題為單選題，第53至63題為題組題；此外，圖表題有33題，超過50％。國中老師說，社會科試題由淺而深，評量學生不同能力層次的學習結果，符合「難易適中」原則。

新北市中平國中地理老師賈生玲說，今年社會科試題重視圖表資料運用的適當性與重要性，譬如第59題，以台灣電線桿或配電箱的編碼（也就是「電力座標」）來出題，提供電線桿中英文字母及地圖相對應座標區塊的資訊，要考生分析相對應的縣市位置。

社會科試題取材也與新聞時事結合，譬如第48題，以陪伴商機取材，考生需要透過題幹中的文字，如長期照護、專屬旅遊、到府清潔、就醫接送等，判讀人口金字塔中的人口結構是如何轉變。

新北市福營國中公民老師卓旻寧說，第15題以4則廣告台詞傳達的訊息，評量學生是否瞭解何謂性別刻板印象？4廣告詞分別是「營養補充男女大不同」、「買靈芝送給爸媽養生」、「體貼老婆，買洗衣機送給她」、「居家保全很重要」，其中具有性別刻板印象的廣告是「體貼老婆，買洗衣機送給她」。

政府現正在拚觀光，第47題，以交通部觀光局宣傳由日本藝人拍攝的台灣觀光影片期間，卻逢匯率的波動，造成來台旅遊的日本人未增加，評量學生是否瞭解匯率變動與日本人來台旅遊意願間的關連性。

今年社會科試題取材跨學科，考學生整合學習能力。高雄市明義國中歷史老師陳莉婷舉例，第54題取材跨歷史、地理兩科，敘述某國的蔗糖產業，遭受鄰國美國的制裁，之後受到蘇聯幫助而撐下來，但在蘇聯解體後，這個國家的蔗糖產業也隨之衰敗。題目所說的國家是古巴，考生除了要有地理知識，也要理解當時的國際局勢，才能作答。

(中時)