5月20日中視午間新聞速速報

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《蝦董哭假 涉用過期原料 蝦味先董座500萬交保》

知名零食「蝦味先」遭檢舉使用過期原料，柴魚粉甚至過期3年，高雄檢調昨天傳喚88歲負責人洪宗喜及員工等8人到案，認為涉嫌詐欺及違反食安法，凌晨諭令以500萬交保，限制出境出海。

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《六強投票 國民黨主席選舉投票 六搶一競爭激烈》

國民黨主席選舉今天投票，前副總統吳敦義、黨主席洪秀柱、副主席郝龍斌、前副主席詹啟賢、北農前總經理韓國瑜、前立委潘維剛六人參選，堪稱史上競爭最激烈的一次黨魁選舉。

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《天氣不穩 鋒面一波接一波 下週三起要防大雨》

今天天氣與昨天類似，受到南方雲系北移，各地大部分為陰天，時有短暫雨，雖然明天起水氣減少，不過下週三起將受到新一波鋒面影響，天氣仍處於不穩定的狀態。

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(中時電子報)