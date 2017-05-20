毒蟲沒錢吸毒 化身詐騙集團「收簿手」
46歲劉姓毒蟲經由友人介紹，從台中北上新北加入詐騙集團擔任「收簿手」，專門收取被害人的存摺、身分證及健保卡，作為集團詐騙的匯款帳戶，從去年年底至今數百人受騙上當，警方循線逮捕劉嫌到案；他辯稱，出獄後找不到工作，才會加入詐騙集團。警訊後依詐欺、毒品、偽造文書等罪移送法辦。
警方調查，劉嫌有毒品前科，出獄後仍難逃毒品掌控，經由友人介紹加入詐騙集團擔任「收簿手」，集團先以辦理貸款名義，向需錢恐急的被害人詐騙存摺、身分證、健保卡、駕照等個人證件，利用便利商店「店到店」包裹快取服務，由劉嫌負責去拿取交給集團，從去年底至今數百人受害。
海山警分局與新北市刑警大隊偵八隊及刑事警察局第九大隊第三隊組成專案小組，循線在永和區逮捕劉嫌，查獲存摺17本、金融卡19張、各式證件15張、行動電話2支、安非他命14.99公克、電子磅秤1台等證物。
劉嫌供稱，因缺錢吸毒經由朋友介紹才會加入詐騙集團，每月有2萬多元底薪，每收取一本存摺獎金300元。
警方指出，劉嫌負責集團的上游工作，負責收取存摺供集團使用，再由其他成員以分期付款錯誤、猜猜我是誰、假冒公務員等方式詐騙被害人轉帳，清查至今單筆詐騙金額高達127萬元。
海山警分局長黃勢清表示，勉勵員警再接再厲，戮力打擊不法份子外，呼籲民眾，應妥善保管個人證件、存摺，非必要勿貪圖便利，以郵寄方式進行傳遞，以免將個資暴露於危險之中，遭犯罪集團利用得不償失。
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(中時)
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