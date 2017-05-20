台灣旅行團在法遇劫 導遊被2嫌搶走133萬

台灣旅行團驚傳在法國奧林斯（Oullins）遇劫。(圖截自GOOGLE MAP)

台灣旅行團驚傳在法遇劫，有法國媒體報導一群台灣遊客在法國東部里昂市奧林斯（Oullins）觀光時，帶團的導遊被兩名歹徒搶走4萬歐元(約台幣133萬)，嫌犯在得手後搭乘汽車逃逸。

根據法國媒體《LE PROGRES》報導，當地時間周四，台灣旅行團在奧林斯（Oullins）觀光，當時眾人正準備上車，沒想到51歲的導遊突然被兩名歹徒搶走3萬5000歐元、6000瑞士法郎和1000日圓，共價值約4萬歐元的現鈔，此為導遊替全團團友保管的金錢，目前警方已調查當中。

(中時電子報)