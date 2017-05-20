國中會考第一天 考生：社會難、數學易
國中教育會考今天登場，第一科考社會、第二科考數學。考生認為，社會科題目較歷屆試題偏難，尤其地理、歷史綜合題多，題幹也長；數學則是基本題多，比歷屆簡單。
北市中山國中學生甘立安表示，這次社會考題算難，以歷史科來說，有些年份考生並不會特別記，例如有一題考「滿洲國」，雖知道這段經過，但卻未記年份；另如地理科，其中一題考2014年大陸西部新疆地區與歐洲的酪農業合作，也是過去考題比較少見的內容。
同校考生陳豫安進一步指出，最近新聞上有許多「一帶一路」的報導，考題考到大陸和歐洲的合作，格外有印象，尤其過去考題中，比較常出現美洲，歐洲部分較少，今年算是有點「冷門」。另外，她也認為，這次歷史、地理的觀念不少混合在一起考，相對來說，公民部分比較簡單。
至於數學科，甘立安也說，選擇題中，相似形、二次函數等都有考到，掌握平時課本和習題，應該不難拿分；非選擇題考4間投開票所，但其中1間的數據未提供，要考生回答哪一位候選人較可能當選。
(中時)
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