會考數學題易中有難 考生認要A＋＋需更細心

惠文高中設有考生休息室，讓同學們有座位溫書做考前最後衝剌。(馮惠宜攝)

國中會考第二堂考數學，惠文國中考生吳軍葳指出，比平時模擬考簡單，而居仁國中考生陳家葦表示，整體而言數學考題中間偏易，要拿A不會太困難，但要拿A++就要考驗考生能否活用以及邏輯能力強不強。

有趣的是今（20）日遇到國民黨初選，會考數學考題非選擇題，有一題給甲乙丙三位候選人，在一、二、三個投開票所總得票數，以及第四開票所總投票數，要考生評估甲或乙要拿多少票才能確定當選，陳家葦說，這一題很考驗考生的邏輯分析能力。

另，居仁國中應屆畢業生李維林表示，今年數學考題有26題選擇題比去年多一題，選擇題和歷年考古題相較沒有任一題是以尺規做圖，相對而言是比較簡單的。

今年還有一個漫畫題形，是兩人各出一千元買飲料，要考生算其中一人要多給120元，是多買幾杯？也讓考生印象深刻。

(中時)