台旅行團在法遭搶 導遊被搶4萬歐元

法國當地媒體《Leprogres》與《MLyon》報導，一台灣旅行團18日早晨在里昂（Lyon）南部的城鎮奧林斯(Oullins)被2名歹徒搶劫，帶團導遊被搶走約4萬歐元(台幣133萬元)現金。據導遊指出，這些錢都是旅客們的團費，目前警方已著手調查該起事件。

外交部領事事務局網頁特別指出，國人去法觀光或商務考察，由於常隨身攜帶現金，易成為竊盜集團下手對象。

(中時)