婦吃降血壓血糖藥開車 恍惚衝入永安漁港海中

邱女開車不慎墜入海中。（楊明峰翻攝）

邱女被救起餘悸猶存。（楊明峰翻攝）

桃園市新屋區永安漁港20日上午6時許發生小客車落海事故，消防隊與海巡人員獲報後趕到，發現60歲邱姓女駕駛已被港內漁工救起，僅輕微擦傷、意識清楚。邱女指出，出門前吃了糖尿病及高血壓藥物，開車精神恍惚才不慎衝入海上，送醫後無礙。

邱姓女駕駛說，上午與朋友相約爬山，出門前吃了糖尿病及高血壓藥物，精神恍惚，不自覺開到漁港，不慎衝入港內落水。

港區漁工隨即發現，打破車後擋風玻璃後，入內拉出邱女，經消防員檢視，右手臂輕微擦傷意識清醒、血壓血糖過低，送衛福部立桃園醫院新屋分院檢查無礙。

(中時)