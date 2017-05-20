MiLB》李振昌回穩 2局無安打

台灣投手李振昌。(美聯社資料照)

洛磯3A的30歲台灣投手李振昌，狀況逐漸回穩。今天出戰釀酒人3A，7局上球隊4比0領先，李振昌中繼2局無安打、無失分，送出2三振、2保送，助洛磯5:0獲勝。李振昌中止後援連3場丟分，本季戰績2勝1敗，自責分率降至2.66。

李振昌上次登板，面對紅雀3A，投2局失2分，吞下本季首敗。今天再次長中繼2局，雖繳出無安打，但還是送出2保送。李振昌累積出賽15場，投20.1局失6分，被敲16支安打，28次三振、10個保送。右手側投的李振昌，三振能力依舊驚人，但平均每2局投1保送，有待加強。

(中時電子報)