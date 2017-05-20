戲曲學院劣師飛踢女學生 李菄峻：求好心切才動手
台灣戲曲學院傳出體罰事件，號稱「戲曲王子」的客家戲專技講師李菄峻，在5月10日排練時多次狠踹、拍打女學生頭部臉部，過程全被監視器錄下。李菄峻今主動出面道歉，哽咽說當天是因求好心切才會情緒失控，「但動手就是不對」，對學生、家長、師長深深感到抱歉，會為自己行為負責。
遭控體罰的36歲教師李菄峻（原名李文勳），在台灣戲曲學院教學13年，校方人員也指說，他教學認真，很受學生歡迎，他長年從事表演工作，前年還曾獲文藝獎客家戲項目，
根據監視器畫面，10日排練時，一位女學生3次遭到李菄峻飛踢、2次以腳踹女學生，且拍打女學生臉部和頭部多次，最後女學生只能爬起默默擦淚。
李菄峻今與台灣戲曲學院主秘王學彥一起說明是發經過， 李菄峻指出，排練當天該生狀況不佳，自己求好心切、一股氣上來才動手打學生，事後也深感懊悔，他哽咽說，事發後心裡壓力很大，但為了學校、師長與學生，他要出面說明。
台灣戲曲學院主秘王學彥表示，校方感到非常遺憾，目前依循校安系統向教育部通報，並已經啟動教評會處理，也將對受體罰學生啟動心理輔導，預計下周召開教師獎懲委員會進行討論。
(中時)
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