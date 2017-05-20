乘客欲闖駕駛艙 美班機在空軍護送下降落夏威夷
美國空軍周五派出兩架戰鬥機護送一架美國航空(American Airlines)的班機，因為機上一名乘客企圖闖進駕駛艙，所幸被空服員和休假執法人員制伏，該班機已經降落檀香山國際機場，沒有人受傷。
根據路透社(Reuters)報導，美國航空證實這架從洛杉磯出發，降落檀香山國際機場的班機因為機上乘客的問題，請求執法人員接機。這架載著181名旅客和6名機組成員的班機，在美軍兩架F-22猛禽戰鬥機的護送下，平安降落、無人受傷。
雖然美軍和美國航空不願公布事件細節，但CNN引述一名機上乘客Allison Forfurger表示，當時一名男性乘客頭上披著毯子、突然一直往駕駛艙的方向移動，當他走到頭等艙後段時，一名空服員要求他停止前進，回到自己的座位上。之後這名空服員在其他乘客的協助下，將這名男子帶到飛機後方。這名男子雖然沒有抵抗，但是把他拿在胸前的筆電放在頭等艙的飲料車上。
另一名乘客Lee Lorenzen說，因為空服員用飲料車擋住他，這名男子試圖反推回去，這時一群人一擁而上抓住這人，然後用一堆枕頭和毛毯和膠帶，將這名男子綑綁在他的座位上。這群人中有一人是一位休假中的執法人員。
這名男子在登機前、在洛杉磯機場等待登機時，試圖使用非工作人員專用門，而和機場員工有接觸，但最後他仍獲准上機。
(中時電子報)
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