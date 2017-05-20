替罷昌行動打氣 郝龍斌批黃國昌成政府附隨組織

北北基安定力量聯盟發起罷免立委黃國昌行動，國民黨主席候選人郝龍斌20日上午特地到場打氣。（葉書宏翻攝）

郝龍斌表示，「黃國昌沒有做好一個國會議員角色，應盡的職責沒有做好、監督政府，成為政府的附隨組織。」（葉書宏翻攝）

北北基安定力量聯盟發起罷免立委黃國昌行動，19日將罷免提議人名冊2989份送抵中選會，通過第一階段連署。今（20日）適逢國民黨黨主席選舉日，聯盟在新北市汐止區等投票所外設置「罷免連署示範攤位」，國民黨主席候選人郝龍斌上午特地到場打氣。

郝龍斌表示，「黃國昌沒有做好一個國會議員角色，應盡的職責沒有做好、監督政府，成為政府的附隨組織。」

郝龍斌昨就在臉書上號召民眾，除了國民黨主席選舉外，投票所外還有罷免黃國昌攤位，邀請認同民眾一起響應。他表示，時代力量作為在野黨，但在主要議題上卻總是作民進黨附隨組織，沒有實質監督，核災食品進口議題，黃國昌棄權、沒投票。

郝龍斌說，八年八千八百億淘空青年未來、製造錢坑的錢沾綁椿計畫，黃國昌是批評國民黨多，反對民進黨少，時代力量與立場模糊不清，沒有好好執行人民託付的權力，卻像是民進黨側翼一樣，對不當的法案視若無睹，國民黨可以理解且支持汐止民眾的不滿和感受。

北北基安定力量聯盟發起人孫繼正指出，罷免黃國昌通過提案，第二階段展開將邀請設籍在汐止、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮、萬里、金山的民眾就近到攤位響應連署，把握千載難逢的機會，行使罷免權。

520之後安定力量將啟動拔昌列車進入社區，周周連署擺攤，衝刺第二階段，也為第三階段投票作準備。

(中時)