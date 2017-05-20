胡志強：選後比選前重要 放棄選前對立為黨團結
國民黨主席及黨代表改選今天投票！國民黨副主席胡志強今天到台中市西屯區第六投票所投票，受到黨員的熱情相迎！胡志強不改幽默的說：「雨終於停了，但是天還不夠藍！希望國民黨選好主席，藍天再現！」他還反問記者說：「這樣沒有拉票吧！」
國民黨主席改選六搶一空前激烈！副主席胡志強說，這次選舉讓一個好像走到最低潮沉寂已久的黨，又受到大家的注意，也是一件好事！如辯論會議有很高的收視率！各種討論、媒體報導等；但是希望這種熱潮能夠好好維持！就是選後比選前還重要！
針對選舉前的紛爭，選後該如何化解？胡志強認為，不管黨員支持誰？選後都要團結！國民黨沒辦法選前做到百分之百的和諧，當然有點遺憾！但選舉難免會有此現象，不管支持誰都是國民黨員，要記住這一點；選出來的黨主席都一定要支持！
胡志強指出，今天選出來的黨主席，第一步就是要去看每位候選人，希望大家團結起來；真正要做到這一點，要有此情懷及胸襟，不然國民黨不會很快團結起來；要放棄選前各種彼此的對立或不滿意，為黨團結。「我能做到，希望大家都能做到！」
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。