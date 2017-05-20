胡志強：選後比選前重要 放棄選前對立為黨團結

國民黨副主席胡志強，今天到台中市西屯區第六投票所排隊等候投票！（陳世宗攝）

國民黨副主席胡志強將神聖的一票，投給心目中支持的黨主席候選人！（陳世宗攝）

胡志強投完票要離開時，受到黨員熱情的歡送！（陳世宗攝）

國民黨主席及黨代表改選今天投票！國民黨副主席胡志強今天到台中市西屯區第六投票所投票，受到黨員的熱情相迎！胡志強不改幽默的說：「雨終於停了，但是天還不夠藍！希望國民黨選好主席，藍天再現！」他還反問記者說：「這樣沒有拉票吧！」

國民黨主席改選六搶一空前激烈！副主席胡志強說，這次選舉讓一個好像走到最低潮沉寂已久的黨，又受到大家的注意，也是一件好事！如辯論會議有很高的收視率！各種討論、媒體報導等；但是希望這種熱潮能夠好好維持！就是選後比選前還重要！

針對選舉前的紛爭，選後該如何化解？胡志強認為，不管黨員支持誰？選後都要團結！國民黨沒辦法選前做到百分之百的和諧，當然有點遺憾！但選舉難免會有此現象，不管支持誰都是國民黨員，要記住這一點；選出來的黨主席都一定要支持！

胡志強指出，今天選出來的黨主席，第一步就是要去看每位候選人，希望大家團結起來；真正要做到這一點，要有此情懷及胸襟，不然國民黨不會很快團結起來；要放棄選前各種彼此的對立或不滿意，為黨團結。「我能做到，希望大家都能做到！」

(中時)