機車後扶手一秒變警示燈 奪國際發明展金牌

發生意外時，機車後扶手可拆下變成警示燈牌，獲金牌和特別獎。（中華創新發明學會提供）

台灣代表團參加「俄羅斯阿基米德國際發明展」，拿下43金23銀7銅以及8面大會特別獎，總成績排名第二名，僅次於地主國俄羅斯；其中，中華大學學生鍾昕航把機車後扶手結合方向燈，做成「警示燈機車後扶手」，一旦發生緊急意外，機車後扶手可立即拆下，一秒變成警示燈牌，獲得大會一金、一特別獎。

台灣代表團團長，中華創新發明學會秘書長吳智堯表示，俄羅斯阿基米德國際發明展是目前國際間規模最大、參展件數最多的國際發明展，今年共有來自俄羅斯、美國、日本、韓國等國家參賽，近一千件作品參展，台灣代表團則有共93件作品參展。

中華大學學生鍾昕航作品「警示燈機車後扶手」獲得大會一金、一特別獎。鍾昕航表示，平常遇到車禍或拋錨，只有汽車有警示牌，摩托車卻沒有，在等待救援時，也沒有警示燈，也非常危險。

因此，他將機車後扶手融合方向燈電路，平時由車本體電路直接驅動方向燈，一旦將扶手拔下，扶手就會自動從方向燈模式切換成警示燈模式，並改由扶手內臟的電池供電，發出汽車雙閃黃燈的閃爍效果。

同樣獲得獲得一金、一特別獎的是台北美國學校團隊小學生許勝傑、許雲婕、許子婕、許睿傑、黃楷翔和江明岳，發明「超音波高效能植物養分噴灑器」，利用超音波可以在液體中，衝破液體表面張力的特性，做成植物葉面噴灑器，讓水分快速滲透到葉面氣孔，除了可提高水分吸收，若要改成噴灑農藥，也能透過提高吸收效果，降低農藥使用量。

醫院也要求創新，三軍總醫院由副院長萬芳榮帶隊護理師高啟雯、潘玉玲、郭巧玲、張依、曹晏嘉設計「免膠帶導尿管固定帶」，他們在照顧病患時，發現傳統以膠帶來固定導尿管非常不便，還會傷害患者皮膚，而「免膠帶導尿管固定帶」，運用鬆緊帶套在病患大腿上，在鬆緊帶兩端以魔鬼貼及特殊扣環固定，可迅速固定導尿管，避免因拉扯或翻身造成導尿管路滑脫，及尿道口的傷害，更換時，僅需用手指固定即可，不必使用膠帶。這項貼心設計不僅是給患者的禮物，這次也拿到金牌和特別獎。

(中時)