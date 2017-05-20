考場休息區設置無規範 考生待遇如天堂地獄

有的考區休息區有桌椅，方便考生吃飯看書和趴著午休。(許素惠翻攝)

有的考區休息區只有椅子，連包包都沒得放。(許素惠翻攝)

全國國中大會考上午登場，有陪考家長發現各考區休息區設置都不一樣，有的每班分配一個教室，有的則是好幾個學校擠在禮堂裡，前者有個自桌椅，吃飯看書及午休都方便，後者非但狹窄，連放書本包包的地方都沒有，家長和考生戲稱宛如天堂和地獄。

經訪查，虎尾高中及西螺農工考區，學生的休息區，是每班一個教室，就跟在學校上課一樣，不但場地寬敞，空間獨立安靜，每人一套桌椅外，以班級為單位，易於管理，中午午休時還可以趴著休息。

土庫商工則把所有集中在禮堂，據統計有六個學校，三十幾班八百多位學生。樓下休息區是每個學生一張椅子，沒有桌子，樓上則是坐在看台，每班學生擠在四坪不到的空間，午休時，只能坐在地上趴在椅子睡，還有學生乾脆躺在地上睡，上廁所人很多時，還要跑到很遠的教室大樓去上。學生的休息環境，的確有明顯差異。

台西國中教務主任丁健原表示，雖然會考是三年學習的成果，然而休息區的舒適與否，與考生應考情緒有明顯關係，大空間人多吵雜，無法專心複習功課，加上中午無法充分休息，下午考試時精神無法集中，多少會影響考試成績。

另有家長表示，同是雲林縣的學生，有的考生休息環境像天堂，有的休息區則像難民營，希望未來主辦會考的學校能重視，妥善分配考生人數，讓每個考生能充分休息，整個雲林縣 會考成績也能提昇。

雲林區主辦試委會虎尾高中秘書吳學偉說，主辦學校沒有規定各考區學校應該如何規畫休息區，而是由各校自行設計。

土庫商工教務主任李右任無奈說，因為該校只有31間教室，考場就用掉25間，餘6間是專科教室，都有相關教學設備，所以只能規畫禮堂當考生休息區。

(中時)