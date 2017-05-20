血庫哭哭！A、B、O型血都缺 O型剩不到5天
連日天氣說變天就變天，血庫也跟著「哭哭」。台灣血液基金會今指出，目前全台各地的血液都有偏低的情形，除了剛好達標的AB型之外，其餘均低於安全準備值，當中以O型最嚴重，全台僅剩4.8天，其次為A型和B型，分別僅剩5.6天和6.6天。血液基金會表示，周末天氣回穩，呼籲民眾多多挽袖捐血。
近來天氣陰晴不定，尤其在下班時間，常忽然降下傾盆大雨，連帶影響民眾到捐血室、捐血車的意願，進而使得全台血庫血液庫存量不足。最新統計顯示，A、B、O型的血液庫存量均低於安全值，最嚴重的O型，在全台各地所有血庫都處於「偏低」狀態，8成血庫的A型血庫存不足，B型和AB型則在全台4成的血庫當中顯示為偏低。
台北捐血中心課長陳絜先說，5月因為月初有連假，加上近期則是因天氣不穩，常常一下班就下大雨，降低民眾捐血意願；以北部為例，若考慮到每日平均供應量，每天平均應要入庫2300袋血（每袋250c.c.）才算安全，但只要一下雨，常常就僅有1000~1500袋、有時甚至不到1000袋的入庫量，令人擔心。
陳絜先說，目前北部O型和A型血都剩不到5天、分別僅剩4.5天和4.9天，已離「急缺」的4天不遠了，B型也是偏低的6.4天，只有AB型算安全的7.9天；她表示，周末天氣回穩，呼籲民眾多外出到各捐血處，挽袖捐血來救人一命。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。