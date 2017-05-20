血庫哭哭！A、B、O型血都缺 O型剩不到5天

全台A、B、O型血都低於安全準備值。（倪浩倫翻攝）

連日天氣說變天就變天，血庫也跟著「哭哭」。台灣血液基金會今指出，目前全台各地的血液都有偏低的情形，除了剛好達標的AB型之外，其餘均低於安全準備值，當中以O型最嚴重，全台僅剩4.8天，其次為A型和B型，分別僅剩5.6天和6.6天。血液基金會表示，周末天氣回穩，呼籲民眾多多挽袖捐血。

近來天氣陰晴不定，尤其在下班時間，常忽然降下傾盆大雨，連帶影響民眾到捐血室、捐血車的意願，進而使得全台血庫血液庫存量不足。最新統計顯示，A、B、O型的血液庫存量均低於安全值，最嚴重的O型，在全台各地所有血庫都處於「偏低」狀態，8成血庫的A型血庫存不足，B型和AB型則在全台4成的血庫當中顯示為偏低。

台北捐血中心課長陳絜先說，5月因為月初有連假，加上近期則是因天氣不穩，常常一下班就下大雨，降低民眾捐血意願；以北部為例，若考慮到每日平均供應量，每天平均應要入庫2300袋血（每袋250c.c.）才算安全，但只要一下雨，常常就僅有1000~1500袋、有時甚至不到1000袋的入庫量，令人擔心。

陳絜先說，目前北部O型和A型血都剩不到5天、分別僅剩4.5天和4.9天，已離「急缺」的4天不遠了，B型也是偏低的6.4天，只有AB型算安全的7.9天；她表示，周末天氣回穩，呼籲民眾多外出到各捐血處，挽袖捐血來救人一命。

(中時)