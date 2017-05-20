台南西市場古蹟通道維持原寬 修復工程20日動土

西市場原本要擴寬的通道，決定維持原寬1.5米，不拆緊鄰的住戶。（程炳璋攝）

西市場年久失修，台南市文化局爭取到近億元的中央補助經費。（程炳璋攝）

台南市長賴清德（中間黑西裝者）帶著多位議員與當地里長一起敲錘，象徵西市場整修工程動土。（程炳璋攝）

台南市中西區建於日本明治時期的直轄市定古蹟西市場，因年久失修，台南市爭取到中央近億元補助整修，原本評估因擴寬通道，而需拆除部分緊鄰住戶，經過地方爭取，台南市文化局決定維持通道原寬，不拆住戶，20日正式動土，未來3區5棟分兩階段施工，後年5月完工啟用。

位在中正路與國華街商圈的西市場，地方慣稱為「大菜市」，是日本政府興建的現代化公有市場，因靠近五條港，酒家、電影院林立，當年是南台灣最具規模的現代化市場，也是台南市娛樂與民生用品中心。

大菜市歷經沒落，再繁榮，不僅見證市集轉型，更成為台南人日常生活記憶指標，旁邊的「香蕉倉庫」與大菜市一同起落興衰，同列市定古蹟。

西市場與香蕉倉庫早起年久失修，台南市去年成功爭取到近億元的維修補助，但兩處共五棟建築物座落於淺草商圈，遊客車輛眾多，施工腹地受考驗。

台南市文化局原本評估整修過程將擴寬西市場旁通道，需拆除部分緊鄰過近的住戶，並遷移攤商，經過協調，達成「通道維持原狀」、「攤商就近安置」兩原則，以「分區施工開放」為策略。將對攤商與店家的衝擊降到最低。

兩原則一策略在施工前說明會獲地方同意，總經費1億8000萬元的維修翻新工程20日正式動土，台南市長賴清德與多名市議員敲響動工第一錘，期待完工後與淺草商圈共享繁榮。

(中時)