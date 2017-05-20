NBA》沒放心上 詹皇：只想每晚當騎士MVP

詹姆斯完全沒把無緣入選年度MVP提名放在心上，強調自己只想當騎士這支球隊MVP。(美聯社)

NBA官方20日宣布年度MVP提名，結果「小皇帝」詹姆斯不在其中，他在第2戰賽後表示，自己沒聽過這新聞，也完全沒放心上，「我唯一的工作就是每晚努力成為這支球隊的MVP，幫隊友與騎士站上成功位置，且角逐總冠軍！」

儘管這是詹姆斯自從2007-08年球季以後，首次沒獲選年度MVP前3強，他卻強調自己很清楚可以打出怎樣的表現，整個聯盟都可看到他打出怎樣成績，「所以怎麼寫報導是你們媒體的事，這不是我該去擔心的問題。」

其實詹姆斯說的一點都沒錯，就以今年季後賽表現來看，那些沒把年度MVP前3名選票投給詹皇的美媒，如今恐怕都已悔不當初，說他是騎士MVP更無爭議，畢竟如果沒有他的強勢演出，騎士不可能拿到季後賽跨季13連勝。

可是如同詹姆斯沒把年度MVP放在心上，他也並不認為拿到跨季13連勝有何意義，「季後賽沒有自滿這回事，如果你輸掉1場，很可能輸掉整個系列戰，就算我們來到客場取得2連勝，這卻什麼意義都沒有。」

「我們不能回到主場，只想著我們贏了兩場客場，就會在主場贏球，我們必須打得更好，」詹姆斯20日賽後表示，「我們知道主場球迷正在等待我們回去，畢竟他們從上個系列戰第2戰後，就沒看到我們了。」

詹姆斯更是信心十足強調，騎士還可提升1個檔次，因為他們還有一些細節可以做得更好，明天的休兵日仍會看影帶做出檢討，「我重申1次，季後賽沒有自滿這回事，我們期待接受更多挑戰！」

(中時電子報)