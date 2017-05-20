陳妍希Q兒滿5月了 首秀萌照甜喊：我的小星星
33歲國民女神陳妍希與小4歲陳曉去年7月登記結婚同時宣布雙喜臨門，年底女神升格當媽，順利生下Q兒「小星星」，然對兒子十分保護的陳妍希，先前只曬過一家三手照片，沒讓兒子全身照曝光，今逢有「我愛你」含意的5月20日，陳妍希終於在臉書PO出小星星的背面全身照，萌翻不少網友。
有兒萬事足的陳妍希剛剛在臉書幸福說：「520，滿五個月了，我的小星星」，最後加上愛心符號，同時秀出小星星坐在床上的背影，雖五官被貼圖蓋住，但濃密的黑髮與小小的身軀，仍讓粉絲直呼可愛，紛紛說：「頭髮超多超可愛」、「哇！會坐了」、「期待正面照」。
而小星星今年初滿月時，陳妍希、陳曉在分送給親友的滿月禮中首次公開兒子的本名，取為「陳睦辰」，外傳主因是「辰」和父親「曉」一樣都有清晨之意，蘊含父子間傳承、陪伴的期許，網友則笑說「陳睦辰」同音「陳慕陳」，另解出放閃含意「陳曉愛慕陳妍希、陳妍希愛慕陳曉」。
(中時電子報)
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