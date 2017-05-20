阿扁總統現身板橋 搭車回高雄

前總統陳水扁準備搭乘殘障電梯。（民眾提供）

前總統陳水扁昨晚參加基金會募款餐會結束後行蹤成謎，今（20日）中午12時許，突然出現在高鐵板橋站，被媒體拍攝到準備搭乘12時39分的列車返回高雄，他進入高鐵捷運站後直接搭乘殘障電梯到月台，未接受媒體採訪。

(中時)