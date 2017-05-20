柳川東路銜接福陽街通車 中市議員要求設號誌燈

台中市南區柳川東路銜接福陽街一通車就發生車禍，市議員邱素貞為民請命！（陳世宗翻攝）

因應南區美村路地下道封閉，另闢南區柳川東路銜接福陽街，穿過建國南路，疏導車流，但5月18日通車當天，下午就發生車禍；市議員邱素貞要求設置三色交通號誌燈，並做好替代道路配套措施，避免發生危險。

交通局表示，該局除派員會勘外，同意建置三色號誌燈，目前正在施工中，預計一星期內完成，有效維護交通。

邱素貞表示，美村路地下道，是台中市西區往返南區的重要道路之一，銜接三民西路與復興路，位於交通的主要幹道上，在上下班時間，交通非常壅塞。

隨著鐵路高架化後，美村路地下道於5月19日封閉施工填平，為疏解車流，另闢南區柳川東路銜接福陽街，穿過建國南路疏導車流；但5/18日通車當天下午就發生車禍，當地民眾不滿規劃設置指示標誌不清，替代道路配套措施不周延，向市議員邱素貞爭取設置三色交通號誌改善。

邱素貞指出，對於設置三色交通號誌問題，交通局相當重視，展現行動效率，除派員共同會勘外，目前已施工中，預計一星期內完成；呼籲路過南區建國南路和福陽街的駕駛，小心路況、注意行車安全。

(中時)