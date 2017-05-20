「跨菜系料理」~滿足各族群消費者味蕾!

瓦城泰統董事長徐承義推薦旗下品牌「時時香RICE BAR」，跨菜系中式料理滿足老饕。（圖片提供／瓦城泰統集團）

與三五好友前往「時時香RICE BAR」，享用結合川、台、粵作法中式名菜。（圖片提供／瓦城泰統集團）

台中的朋友有福了!瓦城泰統集團全新品牌「時時香RICE BAR」落腳新光三越中港店，主打「跨菜系中式料理」，融合中式料理精隨創造全新風潮。

走進時時香RICE BAR，映入眼簾的是寬廣用餐環境，及天花板延伸至地面大型鋼材線條流暢，巧妙融入暖色木質、米缸與台灣天燈等元素，設計感十足。店內結合川、台、粵等中式名菜，像是「3.5杯雞」、「無敵豆酥嫩魚」、「超級麻婆豆腐」、「霸王甘蔗蝦」與湯品「剝皮辣椒燉嫩雞」等，多樣化選擇滿足老饕味蕾。甜點招牌「楊枝甘露」加入柚子粒、芒果及西米露，酸甜好滋味；「QQ杏仁豆腐」與「甘蔗四季青茶」更是不能錯過。

店內首創RICE BAR設計，精選20多種台灣米，以黑、紅、白、黃等色系堆砌整片「時時香米牆」。消費者在品嘗美味餐點可選擇喜愛米飯，如米粒圓潤飽滿的「越光米」、高纖營養的三色地瓜飯「金玉滿堂」及「健康紅藜麥」。

瓦城泰統董事長徐承義表示，專注東方餐飲領域，以累積深厚廚藝及研發實力，掌握中菜美味關鍵打破菜系框架，以全新餐飲型態，讓喜愛中式料理消費者一次滿足。

(中時)