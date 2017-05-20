夢想成建築師 幼兒自行設計理想中的新市鎮

環球科技大學幼保系同學帶領雲林家扶幼童透過色紙創作。(許素惠攝)

環球科技大學幼保系為科學育樂營活動，為雲林家扶的小朋友帶來精彩的舞蹈表演。(許素惠攝)

環球科技大學附設私立實習幼兒園上午舉辦創意科學兒童育樂營，雲林家扶中心等幼兒夢想成為建築師，在大哥哥大姊姊引導下，設計屬於自己理想中的新市鎮，闖關、越野、雲林走透透…天馬行空的創意，打造自己夢想新市鎮。

環球科大實習幼兒園執行長韋明淑表示，幼兒教育的學習歷程中不只有語言及肢體的學習，對於認知發展以及人際關係的養成，也是影響幼兒正常發展的關鍵。

最讓小朋友感興趣的是自然世界探險家課程，幼保系大學生們設計了聲動蛇舞、魔法氣球、衝鋒氣球車、火箭小子、我是神射手…等活動，兒童悠遊於奇幻的科學世界。

參與活動的小恩介紹自己的作品表示，以前看電影時很羨慕有特異功能的人，可以用意念打造自己的城市或是堡壘；這次設計自己的夢想新市鎮時，就是想像自己有這樣一個特異功能，可以用心打造自己夢想中的城市，甚至覺得不久後的未來真的會有這樣的新市鎮產生。

小四的小珊說很喜歡大姊姊們設計的科學探險活動，每次看魔術表演時，不就是會想要知道魔術師怎麼變得嗎？這次的活動，就好像尋找魔術師的破綻一樣，可以用科學的方法找到真正的答案，因此大家都很認真上課學習，也想要學起來回學校變給同學們看。

(中時)