男子華中橋下浮沉 警消下水救援

警消將男子送醫急救。（葉書宏翻攝）

新北市消防局今（20日）上午8時許獲報，一名男子在新北市中和區華中橋下載浮載沉，隊員朱晏徵立即穿著急流救生衣，游至男子旁確認生命徵象，其餘人員架設船艇，迅速發動船外機前往將患者拉進船艇內，上岸後男子意識清醒，緊急送往雙和醫院急救，跳水原因仍待釐清。

(中時)