端午節將至 基金會募端午關懷禮助弱勢老人

社團包粽助弱勢老人及街友等。(許素惠攝)

受關懷老人很開心。(許素惠攝)

滿滿愛心粽。(許素惠攝)

老吾老關懷協會、救國團真善美聯誼會與東勢團委會、富邦人壽雲揚通訊處等，上午同時包粽送愛，關懷街友及華山基金會扶助的弱勢老人。該基會為弱勢老人募集端午關懷禮，全雲林的募集狀況較差，尚缺2成，亟待各界能伸出援手。

弱勢老人端午關懷禮每份300元，就可讓1位弱勢長輩有肉粽、麥片、芝麻糊及民生物品等好過節。

(中時)