台南博物館節開跑 15家博物館打造攤車市集巡迴

台南博物館節首次出現博物館攤車，15間博物館以市集擺攤的作法出走，給民眾更方便接觸的機會。（程炳璋攝）

台南博物館節有15家博物館首次以攤車市集方式，作成行動博物館，20日先在奇美博物館擺攤，陸續將開跋到各地形成博物館市集。（程炳璋攝）

台南市長賴清德（黑西裝者）參觀博物館攤車，認為這樣的方式更拉近民眾與博物館之間的距離。（程炳璋攝）

518國際博物館日剛結束，台南市共42家大、小博物館持續深化舉辦博物館節，15家博物館各自打造特色攤車，民眾更方便接觸，了解每間博物館特色，20日先在奇美博物館集結擺攤，直到6月25日活動期間將在各地鬧區設「博物館市集」，未來各別攤車再推進到各所學校內宣傳。

台灣形形色色博物館眾多，去一趟博物館要耗掉不少時間，民眾不一定每家都能去，透過博物館攤車市集，可以快速的了解每間博物館的特色。

台南市有15家博物館化被動為主動，自行打造攤車，行銷自己館藏風格，台南市文化局20日在奇美博物館舉辦台南博物館節，攤車市集首次登場，很多民眾藉著攤車上的資訊，引起到博物館一遊的興趣。

這項攤車市集不僅有台灣歷史博物館、台灣文學館兩家大型國立博物館加入，地方宗教文化館、地方文物館、軍艦文化園區都參加，民眾在市集中很方便的接觸到各館資訊。

台南市文化局表示，台南博物館節是深化博物館日的活動，內容包括講座與特展，由15間博物館打造的攤車市集，未來將到新光三越小西門、南紡購物中心、正興街等地輪流設攤，最後在台文館展示一周，各博物館攤車再推往各所學校展示。

(中時)