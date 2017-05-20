台南博物館節開跑 15家博物館打造攤車市集巡迴
518國際博物館日剛結束，台南市共42家大、小博物館持續深化舉辦博物館節，15家博物館各自打造特色攤車，民眾更方便接觸，了解每間博物館特色，20日先在奇美博物館集結擺攤，直到6月25日活動期間將在各地鬧區設「博物館市集」，未來各別攤車再推進到各所學校內宣傳。
台灣形形色色博物館眾多，去一趟博物館要耗掉不少時間，民眾不一定每家都能去，透過博物館攤車市集，可以快速的了解每間博物館的特色。
台南市有15家博物館化被動為主動，自行打造攤車，行銷自己館藏風格，台南市文化局20日在奇美博物館舉辦台南博物館節，攤車市集首次登場，很多民眾藉著攤車上的資訊，引起到博物館一遊的興趣。
這項攤車市集不僅有台灣歷史博物館、台灣文學館兩家大型國立博物館加入，地方宗教文化館、地方文物館、軍艦文化園區都參加，民眾在市集中很方便的接觸到各館資訊。
台南市文化局表示，台南博物館節是深化博物館日的活動，內容包括講座與特展，由15間博物館打造的攤車市集，未來將到新光三越小西門、南紡購物中心、正興街等地輪流設攤，最後在台文館展示一周，各博物館攤車再推往各所學校展示。
(中時)
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