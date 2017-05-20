溫馨五月情 促進健康親子「童」在一起

溫馨五月天，童綜合醫院為增進親子間感情，特舉辦「親子童樂會」活動！（陳世宗翻攝）

現場親子透過律動與小遊戲互動參與，促進家庭成員間的合作默契、凝聚共識。（陳世宗翻攝）

溫馨五月天，童綜合醫院致力於健康醫院的推動，並為增進親子間感情，舉辦「親子童樂會」活動，透過現場親子律動與小遊戲的互動參與，來促進家庭成員間的合作默契、凝聚共識。

這次活動共有10組家庭報名參加，一開始在韻律舞蹈老師「小樹哥哥」帶領下進行親子律動，大家跟隨音樂蹦蹦跳跳，讓現場熱鬧非凡；另外也進行親子趣味遊戲，讓家庭成員同心協力完成挑戰，考驗爸媽與小朋友間配合默契。

為讓小朋友們了解生命誕生的奇妙，現場也播放可愛動畫製成的生命孕育過程影片，讓小朋友們更了解自己在媽媽肚子裡從出現、長大到誕生的難能可貴。

現場由童綜合醫院婦產部劉錦成主任講述子宮頸癌疫苗施打的重要性，因為子宮頸癌對於婦女威脅極大，全世界每2分鐘就有一名婦女死於子宮頸癌，女性若能接種子宮頸癌疫苗(HPV疫苗)，至少有7成的機率可預防子宮頸癌，再搭配每年一次子宮頸抹片檢查，就能減少子宮頸癌對女性的傷害。

目前只要年滿九歲以上的女性就可以施打子宮頸癌疫苗，且研究指出子宮頸癌疫苗不限於青少女才可施打，即使已有性經驗的婦女施打，還是有一定的保護力，所以鼓勵大小女性都可以藉由施打疫苗來讓身體多層保護力。

童綜合醫院醫療副院長廖文進醫師表示，醫院致力於健康醫院的推動，獲得今年WHO的健康促進醫院全球典範大獎，證明了醫院對於全方位健康的重視與實踐，因此常常不定期舉辦各類健康促進與衛教相關活動，也希望社區民眾都能加入健康行列。

(中時)