聽媽的話永不再談家事 郭富城：給我祝福就好
天王郭富城上月終結「黃金單身漢」稱號，甜娶小22歲女友方媛，兩人頻被傳雙喜臨門，天王近日態度卻轉向封口不談，，昨(19日)他出席公開活動，再問是否真要當爸，郭富城表示知道媒體關心，最近郭媽媽叮嚀他要學會保護家人，郭富城深思後，決定以後不在公開場合回答家事，「如果以後在街上看到我扶老攜幼，大家給我祝福就好。」
老婆方媛是否有喜？郭富城昨開口表示，能體諒記者的工作，但也希望大家能尊重他的隱私權，他分享說：「今年母親節我跟媽媽吃飯，她提醒我要好好保護自己的家人，不用每次現身都向大家交代家事」，所以他決定聽母親的話，以後盡量封口避談家務事。
現場媒體再追問是否將迎接家中新成員，郭富城則低調說，成家之後一切進度都順其自然，「就算有，就是老天爺給我的禮物，如果有天大家在街上看到我扶老攜幼，大家給我祝福就好。」不承認也不否認將當新手爸爸。
(中時電子報)
關鍵字：郭富城
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