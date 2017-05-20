獨居翁跌倒3天未進食 幸遇警搭救
78歲的朱姓老翁在中市獨居，已3天未與兒聯繫，兒子發現異狀、且打電話都沒人接，情急向第三警分局正義派出所報案。警方獲報到場只見大門深鎖，叫門無人回應，會同兒子由鎖匠開門，竟發現老翁跌倒在地無法起身，且已3天未進食身體虛弱，經送醫救治解危。
警方表示，日前接獲民眾報案指稱，他的78歲老父親在中市南區台中路的公寓獨居，已3天未與他聯絡，且他打電話都無人接聽，擔心老父發生意外，請求警方協助。
警方趕赴現場，發現大門深鎖，且叫門也無人回應，連忙會同家屬找鎖匠開門，大門一開居然看到老翁全身幾乎赤裸虛弱的地倒臥地板。警方通知119前來救護。老翁指稱，他跌倒在地無法起身，已3天未進食，救護人員檢查發現老翁無明顯外傷，但擔心他年事已高，將他送醫檢查救治。
警方調查，朱姓老翁生有1子，但因早年夫妻離異，父子就未聯繫，近幾年再度重逢，老翁身體硬朗獨居台中、兒子已定居桃園，雙方偶爾會打電話關心或探望。老翁說，他自己能打理生活，前幾天在家中突然暈眩倒地，居然就起不來了，所幸，定期會與兒子互通電話，貼心的兒子發現異常，緊急請警方前來搭救。
(中時)
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