慧慈紅唇現身靈堂 盼豬哥亮「投胎到有錢人家」

慧慈今中午頂著紅唇、背紅包包現身豬哥亮靈堂。（圖／本報系資料照片）

秀場天王豬哥亮因腸癌末期，15日清晨在睡夢中去世，享壽70歲。豬哥亮40年演藝生涯畫下句點，演藝圈友人和親友都紛紛到靈前弔唁，好友張菲、白冰冰、素珠、林美秀、呂雪鳳、安心亞等人都到靈堂致意，慧慈今中午（20日）則頂著紅唇、背紅色背包現身豬哥亮靈堂。

慧慈今中午突現身豬哥亮靈堂，她頂著大紅唇、背著紅色包包，進入靈堂不到5分鐘即步出，慧慈表示因為小時候都看對方的節目長大，希望豬哥亮能保佑兒女平安，被問到想對豬哥亮說的話，慧慈則表示：「希望他下輩子投胎到有錢人家。」

(中時電子報)