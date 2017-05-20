夜店撿屍性侵生理期洋妞 惡男判刑4年
黃姓男子3年前深夜，在台中1家夜店舞池跳舞時，認識1名外國籍女子，竟趁女子醉酒出現意識不清狀況時，開車載往汽車旅館開房間，雖然對方適逢生理期，黃仍乘機性侵，女子中午睡醒，發現裸身獨睡摩鐵房間，驚覺遭侵犯，透過摩鐵人員報警，才查獲黃男。
案經最高法院審結，認為黃利用被害人酒醉無法抗拒乘機性侵，惡性不輕，又犯後矢口否認，駁回上訴，依乘機性交罪判黃4年徒刑確定。
判決指出，大學畢業的黃男，2014年2月15日晚間11點半，與友人在台中1家夜店舞池跳舞時，認識1名外國籍女子。當時對方已有酒意，受黃邀約到包廂後，雙方繼續飯酒作樂，16日凌晨三點多，女子因酒醉已語無倫次，且意識不清，黃男就開車把女子載到摩鐵房間休息，然後趁對方酒醉不省人事，性侵得逞。
直到16日中午，女子在摩鐵房間上醒來，發現全身沒穿衣服，且床單有血跡，透過摩鐵員工求助報警，才循線查獲黃男「撿屍」性侵犯行。
本案審理中，黃男都否認性侵，還辯稱女子雖是生理期第一天，卻是女子主動和他發生關係。但法官認為如是被害人自願，為何褲子上的鈕扣是被扯壞？且黃第一次和第二次警訊時，全都否認有發生性關係，直到刑事局從被害人內褲底內側、衛生棉都驗出黃的DNA，黃才改口承認，並辯稱是女子主動，辯解顯然不可信。
一、二審，都以黃前往夜店娛樂交友，卻不和尊重異性基本尊嚴，只為滿足個人色慾，利用被害人酒醉達到類似心智缺陷不能抗拒的機會，乘機性交，無視被害人性自主決定權，惡性不輕，造成被害人一輩子無法抹滅的心理創傷，依乘機性交罪，都判黃4年徒刑。案經上訴三審被駁回，全案確定。
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(中時)
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