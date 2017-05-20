人氣夯過台北101 陸客現在最愛往這去
中國大陸是台灣入境觀光客主要來源地，而陸客來台旅遊除了朝聖台北101、吃小籠包之外，現在最夯到哪兒玩？根據中國大陸消費評價平台最新統計，陸客赴台遊10大熱門景點中就有3處夜市上榜，其中寧夏夜市人氣更是超越台北101居冠。
陸大眾點評App公布2017年3月台灣旅遊大數據，最熱門景點為寧夏夜市，依序是台北101大樓、台北故宮博物院、饒河街觀光夜市、士林夜市、西門紅樓、松山文創園區、國父紀念館、中正紀念堂，以及新入榜的永康街。
此外，台灣美食擄獲國內外觀光客味蕾，陸客赴台不只吃小籠包、牛肉麵，最受陸客好評前10名美食商家為糖村、上引水產、馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋、林東芳牛肉麵、鼎泰豐、阿宗麵線、欣葉台式料理、阜杭豆漿、永康牛肉麵、微熱山丘。
(中時電子報)
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