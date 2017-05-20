會考數學科考畢 考生：很簡單、在送分
國中教育會考20日登場，新竹市共有4個考場，考生共有5446人，對於數學科難易度，多數學生覺得中偏易，根本在送分，培英國中學生文凡表示，除非選題算法較繁複需證明外，整體而言均比學校模擬考、歷屆試題簡單，認為拿A不是問題。
今年數學科共26題選擇、2大題非選題，建華國中學生黃意洳、劉亦真說，非選題第1題以選舉投票所、候選人得票數，總票數只要藉試題給的數字帶入，但第2小題是問獲選機率，考驗認知與推理，因沒有明確答案，思考比較久。
新竹市會考考場秩序良好，但新竹高工有名考生在考社會時手機響鈴，新竹中學考場有名考生將試題本撕下一小角（10公分），當作尺來畫，遭監考人員制止、登記違規，新竹高商則有考生攜帶可量刻度的尺進入試場，以上均違規遭記點。
(中時)
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