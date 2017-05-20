茶香新體驗~「巴黎麗茲茗茶」濃濃法式風

全新茶品「麗茲冬日之茶」在黑茶中加入濃郁香草與辛香料，售價1100元／每100g茶罐。（圖片提供／TWG Tea）

「凡多姆暮光之茶」入口柑橘清香，舒緩一天疲憊，售價1100元／每100g茶罐。（圖片提供／TWG Tea）

新加坡頂級茶葉品牌TWG Tea攜手法國巴黎麗茲酒店，耗時2年反覆品評與研究，推出全新「巴黎麗茲茗茶系列」，有麗茲冬日之茶與凡多姆暮光之茶2款茶品，即日起在台上市。

巴黎麗茲茗茶系列有濃厚法式風情，在法國百年巴黎麗茲酒店的普魯斯特沙龍中首次呈現，更是酒店餐廳、住房賓客專屬茶品，在茶葉香氣帶領下，進入感官奇幻世界。新品「麗茲冬日之茶」以黑茶為基底添加辛香料調配，麥芽香甜味充滿口中令人難忘;另一款茶品「凡多姆暮光之茶」在無茶鹼南非紅茶中加入甜香料提味，淡淡柑橘香搭配無糖紅茶回甘風味，身心都得到放鬆。

(中時)