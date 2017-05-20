小S囧忘薇薇安過世 逼問唐綺陽和解

小S與蔡康永同上唐綺陽臉書直播！（圖／取自唐綺陽臉書）

小S最近因為宣傳電影《吃吃的愛》忙著上各大節目宣傳，她昨上「國師」唐綺陽網路直播節目，沒想到她竟然大膽要唐綺陽跟薇薇安和解，讓唐綺陽不可置信說「你不知道她走了？」，讓小S也相當不好意思，場面有些尷尬。

小S昨在唐綺陽的直播上逼問超多爆笑問題，戀情、生活、就連害羞的性生活都咄咄逼人，嚇得唐綺陽直呼好可怕。不過最讓人尷尬的是，小S一句「妳和星座專家和解沒？」唐反問「誰啊？」小S直言「薇薇安啊！」這讓唐綺陽不可置信的說「妳不知道她走了？」讓小S突然恍然大悟，尷尬大呼「對耶！」

儘管小S隨後趕緊解釋因為主持《康熙來了》太久，難免會忘記誰走了，嘴甜表示因為那些人都活在他們心裡，但還是有些小尷尬。但小S與蔡康永的組合，幫助唐綺陽創下臉書直播同時在線最高紀錄，包含一直播同時在線最多有高達61萬人！讓她謙虛笑稱「只有康熙辦得到！」

(中時電子報)