賭王兒刪光閃照 認一年情斷混血模女友

何猷啟去年認戀混血模特兒女友。（圖／取自orlandoho91 Instagram）

何猷啟宣布恢復單身。（圖／取自何猷啟Orlando微博）

香港賭王何鴻燊與三房所生兒子何猷啟去年認戀混血模特兒女友Angelika，兩人今年3月還甜蜜慶祝交往一周年，沒想到近日何猷啟突然刪光IG上所有閃照，最後甚至連帳號都刪除停用，昨(19日)他受訪證實兩人和平分手，主因是聚少離多，並強調絕無第三者介入。

何猷啟去年大方承認與Angelika交往，昨他突然刪光兩人在IG上照片，並曬出一張彈珠照，下方寫著：「Thank you for everything。 it was an amazing and memorable year。 Wish you all the best and reach your goals.（謝謝妳所帶來的一切，這是很棒、值得回憶的一年，希望妳一切都好並達成目標）」引發外界情變揣測，何猷啟隨後也承認恢復單身。

何猷啟透露，兩人是和平決定分手，因為想低調處理，所以一直沒說，間接透露兩人已決定分開了一陣子，而Angelika則透過公司回應，和何猷啟仍是好朋友，不想向大眾說明太多，也希望外界能多給兩人空間，感謝大家關心。

(中時電子報)