賭王兒刪光閃照 認一年情斷混血模女友

何猷啟去年認戀混血模特兒女友。(圖/取自orlandoho91 Instagram)

何猷啟宣布恢復單身。(圖/取自何猷啟Orlando微博)

香港賭王何鴻燊與三房所生兒子何猷啟去年認戀混血模特兒女友Angelika,兩人今年3月還甜蜜慶祝交往一周年,沒想到近日何猷啟突然刪光IG上所有閃照,最後甚至連帳號都刪除停用,昨(19日)他受訪證實兩人和平分手,主因是聚少離多,並強調絕無第三者介入。

何猷啟去年大方承認與Angelika交往,昨他突然刪光兩人在IG上照片,並曬出一張彈珠照,下方寫著:「Thank you for everything。 it was an amazing and memorable year。 Wish you all the best and reach your goals.(謝謝妳所帶來的一切,這是很棒、值得回憶的一年,希望妳一切都好並達成目標)」引發外界情變揣測,何猷啟隨後也承認恢復單身。

何猷啟透露,兩人是和平決定分手,因為想低調處理,所以一直沒說,間接透露兩人已決定分開了一陣子,而Angelika則透過公司回應,和何猷啟仍是好朋友,不想向大眾說明太多,也希望外界能多給兩人空間,感謝大家關心。

